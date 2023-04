Il destino del piroscafo Patria finisce sul tavolo del Ministero

Al pari del Ponte sullo stretto di Messina rischia di finire sulla scrivania del ministro Salvini il caso del piroscafo Patria di Como, di proprietà della Provincia che lo acquistò per salvarlo dalla rottamazione e da 5 anni fermo al palo, ancorato al molo di fronte a Villa Olmo, in attesa di un recupero che appare sempre più improbabile. Nei giorni scorsi è stata revocata la concessione ai privati, accordata 5 anni fa, che garantiva lo sfruttamento ai fini commerciali della storica imbarcazione, la più grande col gemello Concordia, in cambio della sua sistemazione. All’inizio il Patria sarebbe dovuto essere utilizzato per le crociere storiche, ma il progetto non è mai partito perché la Navigazione si è dichiarata contraria a concedere l’uso dei moli. Da qui l’idea di riconvertirlo a hotel galleggiante di lusso, con tanto di progetto che ha ottenuto il via libera dalla Sovrintendenza, ma il piano di ristrutturazione nonostante i 3,5 milioni promessi dalla Regione e l’impegno dei privati è naufragato.