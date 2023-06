Il Consiglio di Stato: la Valle della Nava deve restare aperta

Valle della Nava accessibile a tutti. Anche i giudici del Consiglio di Stato, come i magistrati del Tar, hanno dato ragione ai sindaci di Casatenovo e Missaglia e agli attivisti dell’associazione Sentieri e cascine e del gruppo Valle della Nava contro chi ha sbarrato il passo su alcuni sentieri della Valle, installando nel 2015, in zona Quattrovalli, recinzioni abusive per impedire l’accesso ad alcuni terreni, con tanto di minacciosi cancelli di divieto e frecce per indicare di stare alla larga. I primi cittadini avevano immediatamente emesso un’ordinanza per imporre la rimozione della cortina in legno e metallo. Si erano subito mobilitati anche gli amanti delle passeggiate all’aria aperta, organizzando una marcia di protesta di oltre trecento persone.