Il Como è bello ma non sa vincere. Tifosi arrabbiati

Il Como non riesce a vincere a Venezia, ed inizia a crescere il malumore fra i tifosi. Fabregas è molto criticato dai tifosi, per continuare ad insistere, con il suo solito modulo, il 4-2-3-1, che prevede una sola punta, mentre tutti vogliono vedere un Como a due punte, non solo bello dal punto di vista del gioco, ma anche redditizio a livello di classifica. I lariani non vincono dal 29 settembre (3-1 contro il Verona); da allora in 9 partite, 4 pareggi e 5 sconfitte, che hanno portato i lariani al terzultimo posto. Il Como è l’unica squadra di serie A ad aver sempre subito almeno un gol a partita, ed è la seconda peggior difesa dopo il Verona con 28 reti subite. Gli infortuni hanno condizionato i lariani in questo periodo nero, l’assenza di due giocatori fondamentali come Perrone e Sergi (rientra contro la Roma) si è fatta sentire. Enrico Levrini