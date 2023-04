Il carrello intelligente che dà lavoro anche a chi è svantaggiato

Un carrello delle pulizie 4.0. Oltre che di cestini della spazzatura, scope, spazzoloni, detergenti e strofinacci, è dotato di un minicomputer con display che indica passo passo tutte le operazioni da svolgere a chi lo utilizza, cioè a persone svantaggiate, in modo che anche loro possano lavorare in maniera adeguata. Il carrello delle pulizie intelligente verrà utilizzato nella biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco nell’ambito del nuovo progetto “Training Factory 4.0“ per supportare durante le operazioni di pulizia dando istruzioni sulle diverse fasi del lavoro. Il carrello delle pulizie 4.0 è il regalo degli operatori della coop sociale Duemani che compie 40 anni, per traghettarla nel futuro con un nuovo modello di innovazione che integra tecnologia e processi abilitanti.

La coop Duemani è stata fondata nel 1983 dal parroco del Caleotto don Mario Proserpio per fronteggiare disagio e disoccupazione vissuti da molti giovani del quartiere. Da allora operatori e volontari di Duemani si prendono cura di persone con fragilità del territorio lecchese. "In qurant’anni si cambia – commenta Serafino Castagna, presidente della coop – Cambiano le esigenze del mercato, i bisogni delle comunità e anche delle persone. Noi siamo sempre stati un punto di riferimento per la città e il territorio, sia per i servizi sia per le persone. Tutti questi anni potrebbero essere descritti con quattro verbi che hanno in comune il prendere, non inteso nel senso di prendere per sé bensì dell’avere per dare: apprendere, comprendere, riprendere e infine sorprendere". "Operando in svariati settori, dalla tutela dell’ambiente alle piccole manutenzioni, Duemani ha creato valore aggiunto per persone, famiglie, quartieri, intere comunità", sottolinea Carlo Colombo, presidente dell’impresa sociale Girasole cui Duemani aderisce.

Daniele De Salvo