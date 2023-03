Il capoluogo su OpenStreetMap, ora indirizzi più raggiungibili

SONDRIO

Un servizio innovativo utile soprattutto per essere localizzati con maggior precisione e ricevere servizi migliori e più puntuali. Oltre 1200 numeri civici del Comune di Sondrio sono ora disponibili su OpenStreetMap, il più grande database geografico libero e modificabile del mondo realizzato da milioni di volontari allo scopo di creare e rendere disponibili dati geografici a chiunque li voglia utilizzare. Un obiettivo raggiunto grazie a una collaborazione a tre: il Comune di Sondrio ha rilasciato i dati con una licenza compatibile, la Se.Te di Poggiridenti ha seguito gli aspetti tecnici e i volontari di OpenStreetMap hanno messo a disposizione le loro competenze. Gli utenti sono facilitati nella ricerca e a beneficiarne saranno i residenti che più facilmente potranno essere raggiunti da mezzi di soccorso, corrieri, servizi di logistica o da altre persone. Sono infatti numerose le app di navigazione che oggi usano i dati aperti di OpenStreetMap.

"Le mappe collaborative rappresentano una grande risorsa, un aiuto concreto fornito dalle nuove tecnologie, e ora sono disponibili anche per le frazioni nelle quali abbiamo adottato il sistema di numerazione metrico - spiega il sindaco Marco Scaramellini -. I residenti hanno toccato con mano l’efficacia della nuova numerazione e con questa iniziativa possono contare su uno strumento ulteriore per facilitare l’individuazione comoda e veloce dei loro recapiti. Ci sono situazioni, ad esempio nelle emergenze, nelle quali il tempo è un fattore determinante e la geolocalizzazione può agevolare le operazioni di soccorso". Nel 2021, l’Amministrazione comunale aveva completato il progetto della nuova toponomastica nelle frazioni che prevedeva la revisione dello stradario comunale e l’assegnazione della nuova numerazione civica eseguita utilizzando il metodo della numerazione metrica, ovvero assegnando il civico corrispondente alla distanza in metri tra l’abitazione e l’accesso alla via.