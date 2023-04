Il brutto biglietto da visita Acque del lago sporche Battelli-spazzino fermi e concessioni scadute

di Roberto Canali

COMO

Contrariamente al motto tra i "due litiganti" non solo non ci ha guadagnato nessuno, ma ci hanno rimesso i turisti costretti a convivere con il primo bacino del lago sporco e ingombro di detriti. Niente di drammatico per carità, il diritto al selfie è stato preservato anche se per scattare una foto senza la distesa di rami, arbusti e rifiuti portati dalle acque in piena di fronte a piazza Cavour è stato necessario camminare fino alla fine della diga foranea.

Una bella scocciatura per chi ieri ha deciso di trascorrere la festa della Liberazione sul lago e soprattutto un pessimo biglietto da visita per la città. Colpa del maltempo dei giorni scorsi e della eterna lite tra Provincia e Comune che da anni faticano a mettersi d’accordo quando si tratta di pulire il lago. Pensare che di battelli spazzini a disposizione ce ne sarebbero addirittura due, entrambi di proprietà della Provincia, dati uno in concessione all’Autorità di Bacino e l’altro al Comune. Nessuno dei due però pulisce di fronte alla diga foranea per un conflitto di competenze e convenzioni scadute. Ad esempio quella che consente al Comune di utilizzare il battello spazzino di proprietà della Provincia, in attesa di essere rinnovata.

In ballo c’è anche una richiesta di arretrati per 700mila euro per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che il Comune ha chiesto ai suoi dirimpettai. Nell’attesa di raggiungere una nuova intesa nessuno da mesi pulisce il lago, solo che il problema finora non si era manifestato semplicemente perché le acque del Lario erano troppo basse. Adesso però che è tornato a piovere la querelle tra Provincia e Comune si è riaccesa e senza un accordo rischia di deflagrare nel bel mezzo della stagione turistica. Pensare che a settembre dello scorso anno sono stati consegnati tre nuovi battelli spazzini costati alla Provincia quasi 300mla euro: due consegnati all’Autorità di Bacino e l’ultimo, il più grande, a disposizione del Comune, tuttora fermo perché senza un accordo tra i due enti non è possibile assicurare il mezzo e garantire il suo utilizzo in sicurezza.