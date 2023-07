Il bancomat sparisce Spesi settemila euro

Del bancomat della madre sparito, si è accorta quando ormai erano stati spesi 7000 euro. Acquisti on line, pagamenti di conti al bar, pernottamenti in hotel della zona, concentrati in una ventina di giorni, da metà giugno Così la donna, una pensionata di 60 anni di Carlazzo, si è rivolta ai carabinieri di Porlezza, denunciando il furto della tessera bancomat che custodiva lei ma che in realtà era di proprietà della madre, una donna di 87 anni. I militari, dopo aver esaminato l’elenco delle transazioni, sono andati nell’ultimo albergo in cui erano stati effettuati i pagamenti, trovando ancora all’interno l’utilizzatrice della tessera: una donna di 50 anni di Menaggio, in condizioni di forte disagio economico. Ha detto di aver trovato la tessera a terra, all’interno di un bar che effettivamente è frequentato dalla denunciante, e di averlo facilmente utilizzato in quanto il codice pin era scritto su un foglietto attaccato alla tessera stessa, che è stata recuperata dai carabinieri con tanto di codice allegato e restituita. La cinquantenne è stata denunciata a piede libero per ricettazione e utilizzo indebito di carta bancaria. Difficile immaginare che le transazioni effettuate potranno essere risarcite.Pa.Pi.