Identificato l’escursionista trovato senza vita nel bosco

Per una vita, aveva lavorato come stradino comunale, e da un anno era andato in pensione. Terminando la sua vita a soli 55 anni su un sentiero impervio, nell’area boschiva del Monte Tabor a San Bartolomeo. Il corpo di Alberto Mancassola, trovato nel tardo pomeriggio di martedì, è stato identificato solo in nottata dai carabinieri della Compagnia di Menaggio, che non gli avevano trovato addosso documenti, e che non avevano ricevuto nessuna segnalazione di persona scomparsa nelle ultime ore. Durante quella caduta a terra, non ha fatto in tempo a chiamare aiuto, o a schiacciare il tasto delle emergenze del telefono cellulare: la sua morte probabilmente è avvenuta sul colpo, a causa di un malore. Il Procuratore di Como Massimo Astori, magistrato di turno, non disporrà autopsia, a fronte della evidente accidentalità del decesso. L’uomo era accasciato a lato del sentiero, senza segni di violenza o di particolari traumi, e secondo il medico del 118 che martedì ne ha constatato il decesso, potrebbe con molta probabilità essere stato vittima di un malore, a causa del quale è caduto. La morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento, o comunque in giornata: a notarlo sono stati due escursionisti, che subito hanno avvisato i carabinieri, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Mancassola aveva lavorato come stradino per il Comune di San Bartolomeo, ed era una persona conosciuta e apprezzata da tutti. Pa.Pi.