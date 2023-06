I danni del maltempo Capoluogo in tilt e strade bloccate dopo la pioggia violenta

Ormai ogni volta che piove un po’ più del dovuto a Como va in onda un brutto film con un finale già visto, forse perché fin troppo scontato: le montagne franano, fango e detriti interrompono le strade e le località da sogno della provincia più turistica della Lombardia finiscono per rimanere tagliate fuori, o peggio alluvionate.

L’altra sera alla pioggia copiosa, nell’area del primo bacino del lago anche 90 millimetri, pari a un sesto della pioggia caduta nei primi sei mesi dell’anno, si è unita la grandine e anche il capoluogo è andato il tilt, con le vie del centro completamente allagate perché i tombini e le griglie si sono rapidamente saturati. Non è finita sott’acqua solo piazza Cavour, la pioggia ha allagato anche il Broletto e in piazza Volta ieri mattina i negozianti si sono dovuti armare di stivali, secchi e scope per ripulire l’acqua che è entrata fin nel retrobottega e nei magazzini delle loro attività. È andata peggio in via Brambilla dove scantinati e cortili si sono riempiti di fango, trascinato dall’acqua che è scesa dalle vie Ortelli e Prudenziana che sono un po’ più in alto.

Ai residenti non è rimasto altro da fare che armarsi di pala, ma qui più che il maltempo potrebbero avere inciso i cantieri e le nuove edificazioni. Smottamenti si sono verificati tra Como e Blevio dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la protezione civile per cercare di ripulire la statale Lariana, completamente ricoperta dal fango. Un lavoro improbo che è proseguito per tutta la giornata, tagliando di fatto fuori tutti i residenti da Blevio in poi, costretti a fare il giro del lago e passare da Lecco per poter raggiungere il capoluogo con l’auto. Sull’altra riva del lago non è andata molto meglio per colpa di una frana che ha interrotto la statale Regina subito dopo la galleria di Cernobbio, costringendo gli automobilisti a percorrere il vecchio tracciato che passa attraverso i paesi. Ieri mattina per arrivare da Como a Brienno c’è chi ci ha impiegato anche un paio d’ore, per fortuna la strada è stata riaperta a senso alternato dopo mezzogiorno. A Uggiate Trevano nell’Olgiatese la grandine ha completamente ricoperto le strade e provocato danni alle auto.

Roberto Canali