Guasto nel salumificio Allerta ammoniaca rientrata

L’allarme per la fuoriuscita di ammoniaca è cessato, ma la paura resta a Casatenovo. Non è stata infatti la prima volta che i residenti della zona segnalano insopportabili odori che arrivano dallo stabilimento del salumificio Vismara. "Si è trattato di un guasto tecnico che ha provocato una fuoriuscita di ammoniaca – spiegano e rassicurano però dalla Vismara -. Il materiale che si è disperso nell’aria e l’odore percepito non hanno mai rappresentato un pericolo e la situazione è stata sempre sotto controllo". Sono stati gli abitanti della frazione casatese a lanciare l’allarme. Il sindaco Filippo Galbiati ha invitato immediatamente tutti a tapparsi in casa e sigillare le finestre, a causa dell’aria satura di un pungente odore acre al punto da far lacrimare gli occhi e irritare le vie aeree.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Merate, Lecco e Milano, con gli specialisti del nucleo Nbcr contro i rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici, che hanno individuato la falla, bloccato la dispersione e bonificato l’area. Con loro sono stati mobilitati anche i sanitari di Areu e ispettori di Ats e dell’Arpa per valutare possibili conseguenze sulla salute umana e ambientali. Nessuno è rimasto intossicato. Ma l’apprensione ha dominato la serata dopo che la notte precedente il maltempo aveva tenuto tutti in allerta. Poi la revoca dell’allarme.

D.D.S.