Como, 26 maggio 2019 - Il gran giorno è finalmente arrivato, dopo 32 anni torna la passerella del Giro d’Italia in piazza Cavour con la maglia rosa e tutta la carovana protagonisti per per le strade della provincia. I primi a veder sfilare la carovana saranno gli abitanti di Turate, tra le 13.43 e le 14.09 a seconda della media di tappa che i ciclisti decideranno di tenere, a Cantù i «girini» sono attesi tra le 14.17 e le 14.35, a Canzo tra le 14.42 e le 15.02, a Bellagio tra le 15.06 e le 15.28, alla Madonna del Ghisallo tra le 15.27 e le 15.53, alla Colpa di Sormano tra le 15.57 e le 16.29, mentre l’attivo sul Lungolago è previsto un’ora dopo tra le 16.55 e le 17.33. Il consiglio per chi si vuole godere la tappa è quello di lasciare a casa l’auto e muoversi con i mezzi pubblici o in bicicletta, approfittando dello stadio Sinigaglia aperto per posteggiare i velocipedi. A Como si potrà arrivare in treno approfittando della tariffa speciale di TreNord che propone andata e ritorno da tutta la Lombardia a 13 euro, oppure via traghetto posteggiando a Tavernola o lasciando l’auto negli autosilo in periferia.

Ad accogliere turisti e appassionati di ciclismo ci saranno tante iniziative: dalla mostra con le bici di Coppi, Magni e Bartali al Broletto ai monumenti di Como e le ville e le piazze del lago che al tramonto si tingeranno di rosa grazie all’iniziativa di Amici di Como e Fondazione Volta. A Erba, alle 10.30, prenderà il via la tappa comasca del Giro con le bici elettriche con arrivo nel primo pomeriggio a Como, per tutta la giornata in via Plinio il Centro diagnostico italiano con il suo ambulatorio mobile offrirà l’esame gratuito per l’epatite C e il diabete, al Museo del Ghisallo dalle 12 alle 14.30 il Giro si racconta nelle parole degli scrittori Mimma Caligaris, Mauro Colombo, Sergio Meda e Gianfranco Josti mentre in serata, alle 20.30, verrà inaugurata la nuova sezione dedicata alla storia della Polizia Stradale da 70 anni scorta della corsa rosa. Domani, nel giorno di riposo del Giro, proseguono le iniziative collaterali con una biciclettata che dal Broletto salirà fino al Museo del Ghisallo per una degustazione e un concerto in omaggio a Fausto Coppi, nel centenario della nascita del Campionissimo.