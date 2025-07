Giovane disperso nelle acque del lago di Como: è caduto da un ciambellone trainato da un motoscafo

Como – Un drammatico incidente si è verificato nelle acque del lago di Como, dove un giovane risulta disperso dopo essere caduto da un gonfiabile trainato da un motoscafo. L’episodio è avvenuto martedì 1 luglio intorno alle ore 20, all’altezza di via Borgovecchio nel comune di Nesso.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni raccolte dalle forze dell’ordine, il ragazzo si trovava su un “ciambellone” gonfiabile mentre veniva trainato da un’imbarcazione a motore. Le condizioni meteorologiche stavano rapidamente deteriorandosi proprio in quei momenti critici: il cielo si era improvvisamente rabbuiato e il vento aveva iniziato a sollevare onde di dimensioni anomale sulla superficie del lago.

Un’onda particolarmente forte avrebbe colpito il gonfiabile, causando la perdita di equilibrio del giovane che è finito in acqua. Nonostante la vicinanza alla riva, il ragazzo è immediatamente scomparso alla vista e non è più riemerso, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Le operazioni di ricerca

L’allarme è scattato tempestivamente, mobilitando diverse squadre di emergenza. I vigili del fuoco del comando provinciale di Como sono giunti rapidamente sul posto, supportati dall’elicottero del servizio di emergenza sanitaria. Tuttavia, il peggioramento delle condizioni atmosferiche ha costretto l’elisoccorso a interrompere le operazioni aeree e a rientrare alla base per motivi di sicurezza.

La squadra specializzata dei sommozzatori dei vigili del fuoco è stata immediatamente attivata per condurre ricerche subacquee mirate nella zona dell’incidente. Un’ambulanza è rimasta in stand-by sul posto, sebbene non sia stato necessario alcun trasporto, confermando che il giovane non è ancora stato localizzato. Le ricerche proseguono incessantemente nonostante le difficili condizioni del lago.