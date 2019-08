Gerenzano (Varese), 17 agosto 2019 - Il problema dei bocconi avvelenati sparsi in paese, che hanno provocato la morte di quattro cani, preoccupa i gerenzanesi al punto che anche l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ivano Campi, ha deciso di scendere in campo. L’ha fatto con una nota condivisa sulla pagina Facebook ufficiale del Comune e rilanciata da diversi esponenti della maggioranza e dalla Giunta, a partire dall’assessore ai Servizi sociali Dario Borghi. Il testo è stato condiviso anche da molti dei gerenzanesi che negli ultimi giorni hanno espresso rabbia e rammarico, non solo per i cani morti, ma anche per un gesto che mette a rischio l’incolumità di tutti i quattro zampe. L’Amministrazione invita i gerenzanesi a prestare attenzione ai propri amici e ad effettuare una tempestiva segnalazione nel caso dovessero notare polpette o bocconi di cibo sospetti.

"Invitiamo i cittadini a segnalare prontamente alla polizia locale, chiamando il comando allo 02.96.39.91.28, o inviando una mail a polizialocale@comune.gerenzano.va.it, o contattando il 112, se dovessero essere notate delle polpette sospette". Duplice l’obiettivo: provvedere alla loro immediata rimozione ma anche agli accertamenti del caso. L’Amministrazione non si è limitata solo all’appello ai cittadini: "Sono stati informati anche il distretto veterinario Varese sud e l’ Ats Insubria di Busto Arsizio. Proprio all’azienda sanitaria verranno consegnate le polpette eventualmente rinvenute per le analisi del caso". Effettivamente l’analisi è il tassello mancante a questa vicenda che, nelle ultime tre settimane, ha creato molto allarme in paese con la morte di quattro cani. Degli episodi si stanno occupando anche le forze dell’ordine, visto che almeno uno dei proprietari ha provveduto a sporgere denuncia. Mobilitate inoltre le associazioni ambientaliste che hanno lanciato appelli ai gerenzanesi a prestare maggior attenzione quando portano a passeggio i propri amici a quattro zampe. Purtroppo i bocconi avvelenati non sono una novità a Gerenzano. Episodi analoghi, anche con la morte di alcuni cani, si erano già registrati qualche anno fa.