Como, furto al supermercato di viale Giulio Cesare: arrestato

Como, 6 novembre 2024 – Un furto di poco valore al supermercato, si è trasformato in rapina e quindi nel carcere per un ghanese di 33 anni. È stato arrestato ieri pomeriggio dalla Squadra Volante della polizia, intervenuta in un supermercato di viale Giulio Cesare a Como, dove era stato fermato un uomo che aveva oltrepassato le casse senza pagare della merce di esiguo valore.

Ma per scappare, aveva avuto una colluttazione con l’addetto alla sicurezza. L’uomo è quindi stato arrestato per rapina impropria, mentre il vigilantes è andato al pronto soccorso per essere medicato. Questa mattina, dopo essere stato processato per direttissimo, è stato portato in carcere in attesa del rinvio a processo, a causa dei suoi numerosi precedenti penali.