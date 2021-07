Como, 10 luglio 2021 – Spaccata e furto al bancomat nella notte allo sportello bancomat del supermercato Carrefour di via Colombo. La pattuglia della Squadra Volante della polizia, è intervenuta oggi verso le 6, quando è stato dato l’allarme: i ladri, dopo aver rimosso una vetrata del supermercato, hanno sradicato la colonnina del bancomat agganciandola a un furgone e allontanandosi con l’intero blocco. Il furgone utilizzato per il colpo, è stato ritrovato in mattinata dal carabinieri a Olgiate Comasco, abbandonato, con all’interno la struttura del bancomat aperta e svuotata del denaro, ancora non quantificato. La Squadra Mobile di Como assieme alla Polizia Scientifica ha avviato le indagini.

