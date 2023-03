Frontalieri e lotta allo smog, arrivano i bus gratuiti del Canton Ticino

Questa volta gli svizzeri non ce l’hanno con i frontalieri tout court, ma con la loro cattiva abitudine di arrivare al lavoro in auto quasi sempre senza alcun altro passeggero a bordo. Moltiplicato per i quasi 78mila comaschi e varesini che sono impiegati nella Svizzera italiana si capisce perché le amministrazioni di Chiasso, Balerna e Novazzano hanno deciso di finanziare un progetto pilota per offrire dei bus gratuiti, con partenza da Grandate in provincia di Como e Malnate in quella di Varese, che trasporteranno operai e impiegati oltreconfine. Il progetto prenderà il via a ottobre e proseguirà fino alla fine del 2023, ma i tre Comuni sperano che il testimone passi agli imprenditori che potranno contribuire a finanziarlo per tutto il 2024. L’obiettivo è trovare un piano B da utilizzare entro il 2025 quando, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, scatterà la tagliola della tassa di collegamento che sarà applicata alle aziende e le attività commerciali con parcheggi oltre i 50 posti auto e prevede il pagamento di 3,5 franchi al giorno per ogni stallo riservato al personale e 1,5 franchi per quelli destinarti a clienti e visitatori. L’obiettivo della norma è spingere le persone a modificare le proprie abitudini scegliendo di ricorrere a mezzi alternativi all’auto. Inutile dire che i frontalieri sono i primi destinatari di questo provvedimento. Per la Lega dei Ticinesi chi si presenta da solo alla guida della propria auto non dovrebbe poter neppure entrare in Svizzera nelle ore di punta. "Il traffico è provocato dall’eccesso di frontalierato, per questo è necessario intervenire sulla causa - spiega Lorenzo Quadri - a Ginevra è già stata presentata una proposta in questo senso. I Cantoni di confine devono avere la possibilità di intervenire in tal senso, anche introducendo dei divieti d’accesso a determinate condizioni, così da imporre modalità di trasporto alternative, come la condivisione dell’auto o la mobilità aziendale". R.C.