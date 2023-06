Frontalieri, dal '74 al 2033, novità in arrivo con l'accordo con la Svizzera

Sono tante le novità che attendono i frontalieri da qui ai prossimi mesi e soprattutto il prossimo anno, quando entrerà in vigore il nuovo accordo fiscale con la Svizzera che manda definitivamente in pensione la convenzione firmata nel 1974.

Una rivoluzione non solo per gli oltre 80mila lavoratori, la maggior parte dei quali lombardi, ma anche per decine di Comuni della fascia di confine che per anni hanno potuto contare sui ristorni garantiti ogni anno da Berna, sulla base delle imposte trattenute alla fonte sullo stipendio versato ai frontalieri. Per questo i sindacati chiedono alla Regione di costituire un tavolo di lavoro, da nominare entro la fine dell’estate, per affrontare per tempo le problematiche, soprattutto a livello applicativo, che l’entrata in vigore delle nuove norme è destinata a portare con sé. "È necessario mettersi al lavoro per ridefinire la distribuzione transitoria dei ristorni fino al 2033 - spiegano Giuseppe Augurus della Cgil, Marco Contessa della Cisl e Raimondo Pancrazio della Uil - sulla quale è necessaria una attenta valutazione sulle modalità, definite a livello regionale, di redistribuzione a comuni, province e comunità montane delle imposte versate in Svizzera. Poi c’è da istituire un fondo finalizzato ai progetti socioeconomici del territorio sui quali si richiede il coinvolgimento di istituzioni e parti sociali". Al tavolo chiesto dai sindacati si discuterà anche di indennità di confine, un provvedimento chiesto per cercare di semplificare la vita e in qualche caso trattenere nel nostro Paese, professionalità molto ricercate in Svizzera come i medici e gli infermieri. Altro tema caldo quello del telelavoro, da normare al più presto in questo caso per tutelare i frontalieri dal fisco potrebbe considerare il lavoro svolto da casa, se pur per aziende con la sede legale oltreconfine, svolto a tutti gli effetti in Italia e quindi da dichiarare all’Agenzia delle entrate.

Roberto Canali