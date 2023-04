Forte vento, scatta l’allerta arancione per il pericolo incendi a Como e Pavia

Como, 5 aprile 2023 - La protezione civile ha emanato un’allerta arancione per la provincia di Como per il rischio incendi, a causa del vento previsto nella giornata di domani. Secondo l'allerta diffusa dalla Regione il flusso di correnti settentrionali più fredde e secche potranno favorire nell'area Pedemontana Occidentale "possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce". Le stesse condizioni sono previste anche in Oltrepò Pavese.

"Sulle aree alpine, Prealpine e di pianura occidentale, in cui è presente un codice di allerta giallo, si segnala il persistere di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta". Per la pioggia si dovrà attendere venerdì mattina, solo allora si "ridurrà il grado di pericolo e di conseguenza del rischio incendi boschivi sul territorio regionale".