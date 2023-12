Milano, chiede aiuto ma è una finta: 27enne rapina un automobilista. Arrestato nel Comasco

Luisago (Lecco), 19 dicembre 2023 – Tradito da una sgommata e da qualche bicchiere di alcol di troppo. Gli agenti della Volanti di Como hanno arrestato un rapinatore di auto, E' un cittadino marocchino di 27 anni che abita a Ponte Lambro.

La rapina

I poliziotti lo hanno intercettato e fermato a Luisago, sempre nel Comasco, al volante di una Renault Clio che aveva rubato poco prima ad un automobilista di passaggio in via Monte Ceneri a Milano. Per prendergli la macchina si era piazzato in mezzo alla strada, sbracciandosi e chiedendo aiuto, salvo poi aggredire a calci e pugni il guidatore che si era fermato per soccorrerlo, lasciarlo stordito a terra e appunto rubargli la Clio.

La sgommata

I poliziotti hanno inseguito e bloccato il 27enne dopo averlo visto compiere una manovra azzardata e partire con una sgommata. Quando lo hanno fermato inoltre il suo alito puzzava di alcol. Per peggiorare la sua situazione, si è pure rifiutato di consegnare patente, libretto e carta di identità, che nemmeno aveva. Non è finita: ha raccontato di essere stato lui aggredito da uno sconosciuto e di avergli preso la macchina per scappare.

I controlli

Dagli accertamenti è emerso che semmai era vero l'esatto contrario, cioè che era stato lui ad aggredire l'incolpevole proprietari per rubargli l'auto. Proprio mentre il 27enne è stato fermato, la sua vittima stava sporgendo denuncia in questura a Milano, raccontando quello che gli era realmente accaduto. E' stato così portato in commissariato e dichiarato in arresto per rapina. Ora, su disposizione del pm di turno, è in carcere al Bassone di Como.