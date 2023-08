Finaziamenti agevolati dopo la maxi grandinata

Stanno vivendo un agosto particolare a Turate, il più colpito tra i paesi della Bassa Comasca dalla grandinata che si è abbattuta la sera dello scorso 24 luglio nel Saronnese coinvolgendo anche Gerenzano, Uboldo e Caronno Pertusella. Molte famiglie hanno rinunciato alle vacanze per poter far fronte alla prime riparazioni dei tetti, ma i loro sforzi rischiano di non essere sufficienti o rivelarsi vani se entro le prossime settimane non seguiranno interventi di sostituzione delle tegole andate distrutte e la sistemazione delle coperture. Per questo il sindaco Alberto Oleari ha incontrato i referenti della banche con sede sul territorio comunale, per sondare la loro disponibilità a dare un supporto alle famiglie e alle imprese. L’istituto Intesa Sanpaolo ha deciso di stanziare 500 milioni di euro a favore dei privati e le attività economiche che in tutta la Lombardia hanno subito danni a causa del maltempo delle scorse settimane. Oltre ai finanziamenti a condizioni agevolate verrà data la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti. Per ogni informazione, è necessario fare riferimento alle filiali presenti sul territorio.