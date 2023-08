Finanziamento dalla Regione dopo i danni a Varenna: 800mila euro per la sicurezza stradale e ferroviaria

Sp 72 a prova di frana. Dopo lo smottamento che il 19 maggio scorso a Varenna ha travolto sia la provinciale rivierasca del lago di Como sfondando il tetto di una galleria paramassi, sia i binari della linea Lecco–Colico– Sondrio, decretandone la serrata per quasi un mese, da Regione Lombardia sono stati stanziati 800mila euro per la messa insicurezza del versante a monte di strada e ferrovia.

A battere cassa al Pirellone e ad ottenere le risorse necessarie sono stati i politici e i funzionari della Provincia di Lecco. "I lavori già subito eseguiti hanno permesso di riaprire l’importante arteria in sicurezza nell’arco di un mese – spiegano la presidente di Villa Locatelli Alessandra Hofmann e il suo vice e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli -. Contestualmente sono state avviate le necessarie interlocuzioni con Regione Lombardia per poter disporre di risorse adeguate nell’ambito della difesa del suolo, vista la tipologia del dissesto idrogeologico e dell’area in cui si è originato il distacco. È stata quindi formalizzata la procedura necessaria e oggi Regione assegna alla Provincia l’importante somma di 800mila euro. Sarà così possibile intervenire in modo significativo per mantenere e implementare le opere di protezione dalla caduta massi esistenti". Lungo la Sp 72, e anche la Statale 36, il territorio è infatti fragile e a rischio crolli in più punti. "Il lavoro di ricognizione e approfondimento tecnico condotto dal personale di Regione e di Provincia conferma la necessità di puntare e continuare ad investire sulla prevenzione e attuare interventi di difesa del suolo e mitigazione dal dissesto idrogeologico" proseguonopresidente e vicepresidente.