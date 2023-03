Fermi assessore Spelzini in Consiglio

La chiamata di Alessandro Fermi nel ruolo di assessore alla Ricerca, l’Innovazione e l’Università ha liberato un posto in consiglio regionale a Gigliola Spelzini, anche lei del Carroccio e la più votata in provincia tra le donne con 4.332 preferenze. "Sarò come sempre a disposizione del nostro bellissimo territorio comasco – spiega la consigliera regionale che torna a Palazzo Lombardia per il suo secondo mandato –. Cercherò di portare in Regione i bisogni del territorio, la concretezza della gente del lago, la mia esperienza nel mondo della scuola". Gigliola Spelzini in passato ha presieduto la Commissione Speciale Montagna.

Ro.Can.