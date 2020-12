Fenegrò (Como), 28 dicembre 2020 - Un incendio ha distrutto nella notte il tetto di un'abitazione di via Indipendenza costringendo i residenti ad abbandonare la casa poi dichiarata inagibile. Il rogo, che ha devastato 120 metri quadri di copertura lasciando completamente esposta una mansarda, è divampato nel cuore della notte probabilmente a causa del surriscaldamento di una canna fumaria.

Alle 4 di notte in via Indipendenza sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco mandate dal comando di Como, Appiano Gentile e Lomazzo. Non si segnalano feriti o intossicati, ma i danni all'immobile sono stati giudicati ingenti e i residenti sono stati evacuati.