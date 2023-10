Eventi natalizi in città. Ci pensa il Consorzio

Dopo le polemiche dell’anno scorso torna a casa il Consorzio Como Turistica che si è aggiudicato due dei tre appalti per organizzare le manifestazioni natalizie in città. Dopo la pista di pattinaggio in piazza Cavour l’associazione si è aggiudicata anche l’appalto per l’organizzazione del mercatino di Natale, che però quest’anno sarà in formato ridotto visto che le casette in legno saranno al massimo 25 e tutte concentrate in piazza Perretta, in quello che un tempo era il parcheggio dei residenti. Nel bando sono previste anche restrizioni al tipo di prodotti che potranno essere messi in vendita, con la preferenza per merci o alimentari di produzione artigianale e tipici del territorio. Al Consorzio Como Turistica non rimarrà che attendere qualche giorno e l’esito dell’ultimo bando, quello per l’albero di Natale in piazza Cavour, per fare l’en plein e tornare a essere il gestore unico del Natale in città, anche se questa volta dopo aver vinto un regolare bando com’era nel programma del sindaco Alessandro Rapinese che in passato non ha mai lesinato attacchi e polemiche sulla questione. Anche così però non si può parlare di ritorno della Città dei Balocchi, che quest’anno avrebbe festeggiato i 30 anni.