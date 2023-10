Minacce, botte e sputi per costringere la vittima a dargli soldi ogni settimana, a processo aguzzino 33enne

Casnate con Bernate (Como), 30 ottobre 2023 – Ogni settimana, la costringeva a consegnargli piccole somme di denaro con minacce e aggressioni, tra cui la lesione di un polso con uno spadino. Vittima di Adel Manai, tunisino di 33 anni, era una connazionale residente a Casnate con Bernate, finita nelle sua mire tra aprile e giugno di tre anni fa. Dopo ripetute aggressioni, culminate nel ferimento della donna, ora Manai è a processo con l’accusa di estorsione continuata e lesioni personali aggravate.

Dalla vittima avrebbe preteso almeno una o due volte alla settimana, piccole somme di denaro, tra i 5 ei 20 euro ogni volta, che non gli potevano essere rifiutati. Le richieste erano infatti accompagnate da spintoni e sputi, ma anche minacce di botte. In un’occasione, l’aveva anche aggredita fisicamente e ferita con uno spadino, con il quale le aveva tagliato un polso. La segnalazione giunta alla Squadra Mobile di Como, aveva fatto partire le indagini, sfociate nell’identificazione dell’aggressore, e corredate dal certificato medico delle lesioni subite dalla vittima.

Manai, attualmente detenuto per altre vicende, è già stato coinvolto in altre vicende giudiziarie. A luglio 2020, nello stesso periodo delle aggressioni alla donna, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di una capotreno di Trenord, inseguito brandendo una bottiglia, e degli agenti della pattuglia della Squadra Volante, intervenuti dopo una lite a colpi di sassate avvenuta alla stazione di Como Lago. Nel 2017 era inoltre stato arrestato per spaccio di droga. Al processo per estorsione e lesioni, che si è aperto davanti al giudice monocratico di Como Daniela Failoni, la vittima si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Roberto Alberio.