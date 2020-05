Fino Mornasco, 11 maggio 2020 - Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina all’alba a causa dell’esplosione di una villetta a schiera avvenuta in via Liguria, a Fino Mornasco. Una parte dell’abitazione è stata sventrata, ma le cause del grave incidente - probabilmente dovuto a una fuga di gas - sono ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, che stanno lavorando anche per mettere in sicurezza l’abitazione e l’intero luogo dell’esplosione.

Sul posto ci sono quattro squadre provenienti da Como e Cantù, assieme al funzionario. Durante il soccorso, è stato rinvenuto il corpo del ragazzo, ormai senza vita.

