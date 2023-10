Como, esondazione del lago scongiurata: smontate le paratie mobili in piazza Cavour

Como, 25 ottobre 2023 - Il cessare delle piogge accompagnato da un miglioramento complessivo delle condizioni meteorologiche ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche a Como dove, nonostante l’allerta dei giorni scorsi, l’onda di piena che aveva fatto temere l’esondazione non è arrivata.

Il livello del lago si è fermato a 96 centimetri sopra lo zero idrometri, 96,5 centimetri il dato dell’ultima misurazione, così il Comune ha deciso di far rientrare l’allarme e smontare le paratie mobili che erano state posizionate in piazza Cavour, il punto più basso del lungolago.

Questa mattina all’alba gli uomini della Protezione civile le hanno smontate e così è stata ripristinata la normale circolazione sul lungolago Trento-Trieste, ieri pomeriggio ridotto a una sola corsia.