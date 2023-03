Esibizioni degli artisti di strada, altro giro di vite del Comune

La presenza dei turisti ha reso il centro di Como un palcoscenico ambito e per questo il Comune ha deciso di porre un freno alle esibizioni degli artisti di strada, regolamentando in maniera stringente anche l’organizzazione di mercatini e rassegne hobbistiche che negli ultimi anni, soprattutto nei fine settimana, sono diventati un appuntamento fisso in città murata. D’ora in poi dovranno fare attenzione anzitutto al calendario, visto che le iniziative saranno concesse solo dal 1 aprile al 31 ottobre, poi rispettare un regolamento ferreo. Sono previste limitazioni non solo al numero di eventi autorizzati, ma soprattutto relativi alle modalità di svolgimento. La stessa cosa per gli artisti di strada, tenuti a chiedere l’autorizzazione del Comune, ma soprattutto a esibirsi in orari e luoghi precisi. Per evitare fraintendimenti nel centro verranno collocate delle targhe per delimitare gli spazi delle esibizioni, ai trasgressori oltre a una multa verrà vietato di esibirsi di nuovo in città. Ro.Ca.