Carlazzo (Como), 18 agosto 2018 - E' stato pomeriggio davvero sfortunato per un escursionista comasco il quale, mentre stava facendo una passeggiata con alcuni amici sui sentieri sopra Carlazzo, si è imbattuto in uno sciame di calabroni. Gli insetti gli si sono avventati contro e hanno iniziato a pungerlo malgrado il suo tentativo di sfuggire loro, anche buttandosi a terra.

Alla fine l'uomo ha riportato diverse punture ed è andato in shock anafilattico, per fortuna gli amici che lo accompagnavano sono riusciti a soccorrerlo e a chiamare i soccorsi attraverso il cellulare. Nell'arco di pochi minuti sul posto sono arrivati in elicottero i volontari della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Lo sfortunato escursionista è stato assistito sul posto e poi trasportato in volo fino all'ospedale di Menaggio dov'è stato ricoverato. Non si trova in pericolo di vita, ma ne avrà per qualche giorno.