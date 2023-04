Erba, 40enne ubriaco cade nel Lambro e batte la testa: salvato dai vigili del fuoco

Erba (Como), 22 aprile 2023 - Si è reso necessario l'intervento degli specialisti del Saf, il Nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco, per recuperare un uomo che questo pomeriggio è caduto nel Lambro riportando diverse contusioni al capo.

Il quarantenne, probabilmente ubriaco, stava camminando lungo l'alzaia, in corso Volontari della Libertà, quando ha scavalcato le protezioni ed è scivolato per alcuni metri sull'erba resa scivolosa dalla pioggia. Caduto nel fiume, che è tornato a gonfiarsi con le piogge dei giorni scorsi è riuscito a rialzarsi in piedi, ma non è stato in grado di tornare a riva.

A trarlo d'impaccio sono stati gli specialisti arrivati da Como che dopo aver imbragato lo hanno recuperato e affidato alle cure dei sanitari. L'uomo ha riportato un trauma cranico, ma non è in percolo di vita.