Erba (Como), 28 febbraio 2020 - Si moltiplicano i casi di coronavirus anche in provincia di Como, dopo il primo caso emerso l'altro giorno adesso ci sarebbero altre due persone risultate positive al tampone. Anche se il condizionale è d'obbligo sembra che entrambe siano risultate positive al primo tampone. Si tratta di una donna di 89 anni che si trova all'ospedale Fatebenefratelli di Erba la quale, un paio di giorni fa si era rivolto anche l'anziano di Lipomo poi portato al Manzoni di Lecco.

L'altro caso invece si sarebbe manifestato a Como. Sono in corso i controlli sanitari e sono stati contattati, per essere messi in quarantena, anche i familiari.