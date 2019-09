Erba, 13 settembre 2019 - La nuova avventura teatrale di Simone Savogin ha riscosso un gran successo alla serata inaugurale del Festival di Todi e ora lo slammer erbese è pronto a portare il suo spettacolo davanti al pubblico di tutta Italia. Mercoledì 18 settembre alle ore 20.30 al Tennis Erba (all’interno del Parco Majononi) verrà presentato in anteprima lo spettacolo “Via!”, scritto e interpretato da Simone Savogin e prodotto dal Festival di Todi. Dopo aver vinto per diversi anni consecutivi il titolo italiano nella sfide di poetry slam, Simone Savogin è diventato un volto noto in tv con la partecipazione a Italia’s Got Talent, conquistando anche l’accesso alla finale dopo aver impressionato giuria e pubblico con le sue poesie e performance e dimostrando ancora una volta di riuscire a spiazzare tutti mettendosi in discussione davanti a un pubblico abituato ad altri tipi di narrazione. Un po’ quello che è avvenuto all’apertura del Festival di Todi con il nuovo lavoro. Lo spettacolo di Erba inizierà alle 20.30 con ingresso a 5 euro e gratuito per gli Under 12. In caso di maltempo verrà recuperato domenica 22.

