Erba, rogo nel canneto: 50 arnie salvate dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco in azione in via don Orione

Erba (Como), 11 marzo 2023 - Un incendio che ha rischiato di mandare in fumo 50 arnie quello scoppiato nel pomeriggio di oggi nel canneto di bamboo ai margini di via don Orione e rapidamente divampato verso la strada e il bosco, dove all'interno di una proprietà privata si trovavano gli alveari delle api. Per fortuna i residenti hanno immediatamente dato l'allarme e verso le 16 sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Erba che hanno dovuto lavorare parecchio per circoscrivere il rogo, che è stato alimentato dal vento fino a raggiungere un fronte di 200 metri. Con l'aiuto di diverse autobotti per contenere le fiamme, creando delle linee tagliafuoco i volontari sono riusciti a circoscrivere l'incendio permettendo agli apicultori di mettere in salvo le arnie.