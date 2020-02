Erba (Como), 5 febbraio 2020 - C’è anche un musicista erbese tra i protagonisti della 70° edizione del festival di Sanremo, anche se il clarinettista Marco Fusi il suo show ha deciso di farlo non sul palco ma nella piazza di fronte al Teatro Ariston, incatenandosi a una transenna per protestare contro il Comune.

Una protesta clamorosa la sua per chiedere al sindaco della città dei fiori di cancellargli una multa da 5mila euro che i vigili di Sanremo gli comminarono nell’agosto del 2017, mentre si esibiva in via Matteotti munito di regolare permesso. «Ho fatto immediatamente ricorso al sindaco contro questa sanzione del tutto illegittima, ma nessuno mi ha risposto – si lamenta Fusi che oltre a esibirsi in strada è anche un apprezzato clarinettista e compositore jazz – Non ho nulla contro il Festival, ma protesto contro l’ipocrisia di chi una settimana l’anno promuove Sanremo come la città della musica e gli dodici mesi criminalizza l’arte. Rimarrò incatenato qui di fronte senza mangiare e senza bere finché non mi verrà revocata questa sanzione assurda che mi vieta di esibirmi». Il musicista erbese infatti è ancora in attesa di conoscere l’esito del ricorso che ha presentato di fronte al sindaco, il quale ha dieci anni di tempo per decidere se archiviare o rideterminare la sanzione, addirittura elevandola fino a 15mila euro.

«Una legge della Regione Liguria consente la vendita dei frutti del proprio ingegno com’è in questo caso e quindi riteniamo che la sanzione debba essere annullata – spiega il legale di Fusi, Marco Di Domenici - Dall'agosto del 2017 ad oggi il sindaco della città di Sanremo non si è ancora pronunciato e questo crea un grave limite per l’attività del mio assistito». Pensare che Fusi si è esibito al Parlamento Europeo a Bruxelles, ha suonato con Moni Ovadia e aperto il festival jazz di Nisville in Serbia oltre che essersi esibito in centinaia di festival in Italia e all’estero. Sanremo però non gli porta bene.