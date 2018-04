Erba (Como), 7 aprile 2018 - Dopo un tira e molla proseguito per oltre due mesi tutti i nodi stanno per venire al pettine in piazza Mercato dove ieri si sono messi al lavoro gli operai, mandati dal Comune, per rifare la segnaletica ed eliminare tutte le aree di sosta a raso in prossimità dei portici. Il provvedimento sarebbe dovuto scattare già un mese fa, ma grazie alla protesta dei commercianti capaci di raccogliere oltre tremila firme contro, diventerà definitivo a partire da lunedì, con buona pace degli automobilisti costretti a cambiare le loro abitudini per non rischiare una multa. Inutile dire che i più arrabbiati e delusi sono proprio i negozianti della piazza, che temono un calo dei loro affari proporzionale alla distanza che i loro clienti, abituati a parcheggiare ed entrare in negozio, dovranno percorrere a piedi. Certo rispetto a due mesi fa, grazie alle proteste e alla mediazione delle associazioni di categoria, qualcosa è cambiato.

A riconoscere la necessità di recuperare altrove i ventinove posti persi in piazza Vittorio Veneto ad esempio c’è anche il Comune, ma a lato pratico finora di proposte concrete se ne sono viste poche e da lunedì la parola passerà al blocchetto per le multe dei vigili. La soluzione più rapida a portata di mano è l’apertura alle auto del piazzale pedonale di via Turati, proprio di fronte alla Bcc Brianza e Laghi. Prima però va raggiunto un accordo con la proprietà e inoltre, come fanno notare alcuni commercianti, si deve considerare che qui potrebbero parcheggiare al massimo venti auto, insomma mancherebbero sempre nove posti all’appello.

L'alternativa è consentire la sosta nel primo tratto di via Trieste, ma in questo caso la pezza sarebbe peggiore del buco visto che la via è stata pedonalizzata qualche anno fa. Il rischio concreto è che lunedì non si potrà più parcheggiare in piazza e non saranno pronti parcheggi alternativi nelle vie limitrofe. Insomma lo scenario peggiore, con buona pace dei commercianti che da due mesi avevano messo in guardia palazzo Majnoni.