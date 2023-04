Erba, pirata ubriaco guida contromano: frontale col pulmino dei bimbi disabili

Ubriaco, alla guida della propria auto immatricolata in Romania, ha percorso in pieno giorno via Leopardi contromano andando a schiantarsi frontalmente contro il pullmino della Sos che trasporta bimbi disabili. Il conducente, un romeno di 40 anni residente a Erba, ha poi abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi, inseguito dagli agenti della Polizia locale subito intervenuti sul luogo dell’incidente, che si sono messi sulle sue tracce per capire dove si fosse nascosto.

Lo hanno trovato poco dopo, dietro un cespuglio in via Galileo Galiei, a qualche isolato di distanza. È stato fermato e portato al Comando, dove è stato sottoposto al test alcolemico: secondo un primo accertamento, aveva nel sangue un tasso di 2,50 grammi/litro. L’incidente è avvenuto alle 16, quando la Golf guidata dal quarantenne,ì ha incrociato il pullmino della Sos di Lurago d’Erba che arrivava da Arcellasco, viaggiando sulla corsia opposta. L’uomo, perdendo completamente il controllo della guida, si è spostato verso sinistra e lo ha colpito frontalmente.

A bordo c’erano due bimbi, rimasti fortunatamente illesi, così come l’autista. Non è chiaro a quale velocità procedesse l’auto, ma l’urto è stato violento: la parte anteriore della Golf è andata distrutta, con importanti danni anche all’ambulanza. Per tutto il pomeriggio, gli agenti di Polizia locale hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e contestato al 40enne, denunciato a piede libero, tutte le violazioni commesse: tra cui la guida in stato di ebbrezza e l’omissione di soccorso.