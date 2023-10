Erba, incidente sulla Arosio-Canzo: un’auto resta in bilico. Due feriti

Erba (Como), 29 ottobre 2023 – Incidente frontale tra due auto oggi alle 13.20 lungo la provinciale 40 Arosio-Canzo. Uno dei due veicoli è uscito di strada, rimanendo in bilico. Una persona è rimasta incastrata ed è stata estratta dai vigili del fuoco del distaccamento di Erba, intervenuti con due mezzi. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento, e per la successiva messa in sicurezza dei veicoli.

Due le persone rimaste ferite: una donna di 25 anni e un uomo di 28 anni, entrambi trasportati in ospedale a Erba, ma con conseguenze meno preoccupanti di quanto si era temuto inizialmente. In posto i carabinieri di Como per ricostruire le cause dell’incidente.