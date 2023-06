Erba, in viaggio con 30 dosi di cocaina nell'auto: in arresto due spacciatori

Erba (Como), 9 giugno 2023 - Gli agenti della Squadra mobile di Como hanno arrestato due ragazzi di 26 e 18 anni, entrambi di nazionalità marocchina, che nascondevano nella loro auto trenta dosi di cocaina. I due giovani sono stati fermati nel corso di un controllo, nonostante un tentativo di fuga sono stati raggiunti dagli agenti che non hanno faticato a trovare la droga: in due pacchetti di sigarette c’erano tredici dosi e nel vano portaoggetti dell’utilitaria altre diciassette, oltre a 280 euro in contanti.

Uno dei due giovani era stato arrestato già un paio di settimane fa, sempre per il reato di spaccio, e poi rimesso in libertà. L’auto su cui viaggiavano è risultata intestata a un prestanome.