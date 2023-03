Erba, il Tar "sconfessa" l'amministrazione e concede agli islamici di celebrare il Ramadan

Gli islamici erbesi potranno riunirsi in preghiera

Erba (Como), 11 marzo 2023 - La comunità islamica di Erba ha vinto la sua battaglia contro l'amministrazione comunale e potrà celebrare i riti del Ramadan. A dare loro ragione ci ha pensato il Tar di Milano di fronte al quale era stato presentato un ricorso dopo la decisione del sindaco Mauro Caprani.

"Il Tar ha concesso il decreto cautelare all'Associazione Assadaka di Erba - spiega il legale Vincenzo Latorraca - ritenendo integrati i presupposti del giudizio grave e irreparabile. L'associazione potrà iniziare il Ramadan il 21 marzo, mentre il tribunale amministrativo ha fissato l'udienza collegiale il prossimo 4 aprile”.

L'amministrazione la scorsa settimana ha negato all'associazione uno spazio in cui riunirsi e celebrare i propri riti, rifiutandosi anche di concedere in uso gli spazi della sede in via Lecco chiusa dall'anno scorso in seguito a un contenzioso legato alla presenza dei parcheggi. Il Tar però ha riconosciuto che il diritto alla preghiera non può essere rifiutato in attesa di chiarire gli altri aspetti del contenzioso.