Erba (Como), 27 agosto 2018 - Di tutti i monumenti incontrati lungo il cammino nessuno è sembrato bello quando la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Arcellasco, un’apparizione incorniciata dai raggi del sole dopo un’intera notte di corsa. In quel momento gli occhi dell’ultimo tedoforo si sono riempiti di lacrime e anche se le gambe erano pesanti la gioia di essere tornati a casa ha reso il passo più leggero. Una vera e propria impresa quella compiuta dai ragazzi dell’oratorio di Arcellasco che insieme ai loro genitori hanno percorso 1.410 chilometri a passo di corsa in appena cinque giorni, alternandosi per portare la fiaccola accesa martedì a Cracovia nella loro chiesa in tempo per consegnarla nelle mani di don Claudio per la messa delle 10.30. È l’ultima e probabilmente la più straordinaria delle fiaccolate che da 25 anni caratterizzano l’attività del gruppo che in passato si era già spinto a Padova, Lucca, Roma, Siena, Lourdes e Assisi.

«Per il venticinquesimo però c’eravamo ripromessi di compiere un’impresa che fosse memorabile – spiegano – e per questo abbiamo chiesto aiuto a don Claudio che ci ha orientati verso la Polonia, la terra di Giovanni Paolo II». Tra il dire e il fare ci sono stati in mezzo due anni di allenamenti e di preparativi, perché oltre alle gambe da allenare c’erano i fondi da raccogliere. Euro dopo euro messo insieme grazie alle iniziative organizzate in parrocchia, col sostegno di tutta la comunità di Arcellasco. Un paio di settimane fa, prima di Ferragosto, il primo gruppo di nove camper tutti affittati si è messo in viaggio per la Polonia, insieme a don Claudio Frigerio che ha guidato adulti e ragazzi alla scoperta dei luoghi dell’infanzia e della prima parte della vita di Karol Wojtyla, ma anche in visita al campo di sterminio di Auschwitz. Quando a Cracovia, questa volta in aereo, sono arrivati gli ultimi quindici componenti del gruppo l’impresa ha potuto avere inizio. Martedì scorso don Claudio ha acceso la fiaccola e impartito la benedizione all’interno del Santuario della Divina Misericordia di Cracovia, e la corsa è iniziata. Ad alternarsi come tedofori non c’erano solo i ragazzi ma anche i loro genitori, quei giovani che venticinque anni fa quasi per caso scoprirono che la fede la si può testimoniare anche con le scarpe da ginnastica ai piedi. A correre sono stati in 48, alternandosi in dodici turni di corsa ininterrotta di 117 chilometri ciascuno, con le riserve pronte a dare loro il cambio in caso di difficoltà. L’impresa però non sarebbe stata possibile senza gli autisti dei camper che hanno scortato i tedofori lungo la strada, le mamme che hanno cucinato e i medici e i volontari di Lariosoccorso che hanno garantito l’assistenza lungo un percorso che si è snodato attraverso Polonia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia e quindi Italia. «Finalmente siamo arrivati a casa, avete detto questa mattina – li ha salutati don Claudio Frigerio durante l’omelia –. Ma il vostro cammino è un invito a continuare dentro di voi, dentro alla Chiesa e dentro al mondo perché la fede è soprattutto un cammino verso una meta più grande. Vi ringrazio perché avete portato non solo una fiamma, ma anche la testimonianza e soprattutto una speranza».