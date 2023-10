Erba, enigmi da risolvere e qualche birivido: "Notte al museo" da tutto esaurito

Erba (Como), 30 ottobre 2023 - Piace il museo, ancor più se la visita si svolge fuori dagli orari canonici e anche fuori dagli schemi. Proprio quel che è capitato nella “Notte al Museo” organizzata venerdì dal Museo Civico di Erba in collaborazione con l’associazione “Lo Snodo”.

I partecipanti, divisi in sei squadre, hanno potuto mettersi alla prova superando una serie di enigmi, quiz e indovinelli sparsi nelle diverse sale del museo, attraverso un affascinante viaggio nel tempo che dal Giurassico li ha accompagnati fino ai nostri tempi.

L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo da parte del pubblico, che ha mandato sold out l’evento in meno di 24 ore, ed è stato un piacevole momento di aggregazione per i partecipanti, che hanno collaborato con i compagni di squadra per raggiungere l’obiettivo finale. Alla fine la vittoria è andata alla squadra “Calistria docet”.

«L’esperienza è stata decisamente positiva – spiega la conservatrice del museo Clelia Orsenigo – perché ha permesso di fare conoscere il nostro Museo Civico ad un pubblico di giovani spesso per noi difficile da raggiungere. Si è instaurato un bel rapporto di collaborazione e con cui speriamo di poter organizzare altri progetti».

Visti gli ottimi risultati, l’evento verrà riproposto in altre date in primavera. “Siamo davvero molto soddisfatti di come si sia svolta la serata della Notte al Museo - afferma Martina Villa dell’associazione Lo Snodo - perché l’organizzazione di un evento del genere non è stata semplice. I pareri dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato erano tutti positivi e per noi questo è fondamentale e molto gratificante”.