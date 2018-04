Erba (Como), 10 aprile 2018 - Ai videogiochi a Erba hanno preferito gli scacchi, protagonisti tanti giovani e giovanissimi provenienti da tutta la Lombardia che giovedì 12 aprile si sono dati appuntamento a Lariofiere per la finale regionale dei Campione giovanili studenteschi. In lizza ci saranno oltre 550 giovani campioni che hanno già superato le selezioni scolastiche e provinciali. I vincitori divisi per età accederanno alla finalissima, in programma dal 10 al 13 maggio a Montesilvano, in provincia di Pescara.

Mercoledì invece alle 17 e 30 nella sede dell'Istituto San Vincenzo Adolivio Capece del Federazione Scacchistica Italiana sarà protagonista di un incontro con i ragazzi per spiegare il valore formativo di quello che rimane uno dei giochi di strategia più diffusi al mondo. Nel corso del pomeriggio verrà premiato anche Luca Moroni, che ad appena 17 anni di età ha già conquistato il titolo di campione italiano assoluto.