Erba (Como), 28 maggio 2018 - Ormai è canapa mania e lo si è intuito alla seconda edizione della "Fiera" organizzata domenica dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi a Villa Amalia a Erba dove questa volta il tema centrale era legato agli usi terapeutici della canapa. Mentre nel parco di Villa Amalia è stato allestito il mercato di esposizione e vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione della canapa: prodotti alimentari, cosmetici, tessili, industriali, e del mondo agricolo e solidale all'interno dell'antica dimora si svolgevano le tavole rotonde con gli esperti. Alla tavola rotonda del mattino, dal titolo “Cannabis sativa: ritorno al futuro” e coordinata dalla giornalista Valentina Tua, sono intervenuti esperti di coltivazione agricola e di trasformazione industriale della canapa, tra questi Michele Maglia (Val d’Intelvi), Manuela Tornatore (dalla Svizzera) e Federico Cremonini (Agricanapa di Brescia), che hanno portato la loro esperienza di coltivatori di canapa sativa nei loro rispettivi territori.

"Un dibattito di sicuro interesse, sia per chi coltiva o intende coltivare la canapa, sia per chi intende intraprendere un’attività produttiva legata ai tanti usi della cannabis, ad esempio in campo alimentare, tessile, della bioedilizia", spiegano gli organizzatori. Nel pomeriggio si è tenuto un dibattito dal titolo “La salute legata ad un filo (di canapa)”, sugli usi medici e terapeutici della cannabis. Sono intervenuti tra gli altri la dottoressa Cristiana Salvadori e il dottor Vidmar Scaioli (primario di terapia del dolore dell’Istituto Besta di Milano); entrambi hanno portato la loro esperienza di medici impegnati nella ricerca dell’utilizzo della canapa e derivati per la cura di alcune patologie sanitarie.

“Il grande interesse dei partecipanti ai due dibattiti ci conferma la riuscita del nostro obiettivo, che è quello di promuovere la coltivazione e l’utilizzo/trasformazione della cannabis sativa, tramite il coinvolgimento dei soggetti interessati (agricoltori, imprenditori, ecc.) e la sensibilizzazione della cittadinanza. È quindi nostra intenzione proseguire in questa direzione, privilegiando l’aspetto di divulgazione e promozione, finalizzato allo sviluppo di un’agricoltura e un’economia rispettose dell’ambiente”, commenta Moreno Casotto, vicepresidente dell’associazione.