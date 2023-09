Erba, ruba una bici ma viene subito rintracciato e denunciato

Erba (Como), 7 settembre 2023 – Il furto di bicicletta è durato solo poche ore, giusto il tempo di presentare la denuncia ai carabinieri. Una Wheeler del valore di diverse centinaia di euro, che il proprietario aveva parcheggiato, e legato, in via Leopardi a Erba, e che era sparita.

Descrizione alla mano, i carabinieri di Erba sono riusciti velocemente a ritrovarla, dirigendosi nella zona in cui sarebbe stato più facile ritrovarla: era infatti in piazza Padania, nei pressi della stazione, in possesso di un egiziano di 31 anni senza fissa dimora. L’uomo è stato denunciato per ricettazione, la bicicletta recuperata e restituita al proprietario.