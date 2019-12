Erba (Como), 29 dicembre 2019 - Un biberon di duemila anni fa e un mistero. È quello custodito gelosamente da oltre mezzo secolo nelle sale del Museo Archeologico di Erba dove tra i reperti di epoca romana recuperati in Valassina e nel Triangolo Lariano si può ammirare anche la tomba di un bimbo, perfettamente conservata, risalente a primo secolo dopo Cristo. «È una scoperta a cui siamo molto legati perché il ritrovamento avvenne il 7 febbraio del 1961 qui di fronte, mentre si stavano facendo gli scavi per costruire via Clerici – spiega la curatrice del museo cittadino, Clelia Orsenigo – Il titolare dell’azienda edile dimostrando una grande lungimiranza per l’epoca blocco immediatamente le operazioni di sbancamento e intuendo di avere di fronte a sé reperti molto antichi si rivolse agli esperti». Sul posto arrivò Fernanda Isacchi, già all’epoca la più grande esperta di archeologia in città che alternava il suo lavoro di maestra elementare con la passione per i reperti dell’antichità che la spinsero a esplorare il Buco del Piombo e le tombe di Albavilla e la Valassina, le bastò uno sguardo per capire che in quella specie di scatola di pietra di forma pentagonale c’era custodito un corredo funebre.

Con la sua scrittura precisa e ordinata nei quaderni che descrivono la scoperta riassunse: «due piatti, due bottiglie, due olle (recipienti di ceramica grezza che i romani utilizzavano come pentole ndr.) decorate con delle tacche, un vaso di foggia piccola utilizzato per contenere unguento e un altro vaso di ceramica con un beccuccio». È proprio quest’ultimo il biberon con il quale veniva allattato il bimbo di Crevenna duemila anni fa. «All’epoca l’attribuzione era incerta, ma dei ritrovamenti simili a Pompei ci hanno permesso di ricostruire l’uso di questo tipo di vasi che sono abbastanza rari – prosegue la curatrice del museo – Basti pensare che in tutto il Nord Italia se ne sono conservati pochissimi e in tutta la Lombardia se ne conoscono solo due: uno è quello in mostra nel nostro museo scoperto a Crevenna, l’altro venne ritrovato a Mariano Comense». Un reperto prezioso giunto fino a noi grazie a un evento tragico come la morte di un bimbo.

«Fernanda Isacchi negli appunti che stese subito dopo il ritrovamento racconta di aver rinvenuto all’interno anche «delle ossa di piccole dimensioni che farebbero pensare a quelle di un bambino». Un particolare che però non ritroviamo nella relazione definitiva, stesa alcuni mesi dopo quando il materiale ritrovato a Crevenna finì nella prima sede del museo, nato proprio nel 1961, che allora si trovava in una sala all’interno del municipio, a Palazzo Majononi». Un piccolo mistero che però potrebbe avere una spiegazione.

«Le tombe romane solitamente erano a incinerazione ma i bimbi rappresentavano un’eccezione. Cicerone in un suo scritto racconta che i piccoli morti prima che spuntasse loro il primo dentino venivano inumati e sepolti sotto lo spiovente del tetto di casa come in un estremo gesto di protezione. Nel caso del bimbo di Crevenna può darsi che sia avvenuta l’incinerazione e le ossa ritrovate e mai censite in realtà appartenessero a qualche animale domestico, il cucciolo di un cane ad esempio, che qualche volta veniva sepolto con il piccolo padrone come a volerlo accompagnare nell’aldilà». Un mistero che merita di rimanere tale, custodito per sempre come la memoria di quel bimbo di duemila anni fa che un piccolo miracolo l’ha fatto anche oggi: ad ammirare il suo biberon in questi giorni sono arrivati oltre 230 curiosi, un vero e proprio record per il piccolo museo che l’anno scorso non è andato oltre i 600 visitatori.