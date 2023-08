Erba, artigiano cade dal balcone mentre monta una tenda da sole: è gravissimo

Un artigiano di 62 anni è precipitato dal balcone di un abitazione a Erba, in provincia di Como. L’uomo si trovava su una scala a pioli per montare una tenda da sole quando è stato colto da un malore, il collega che era con lui non è riuscito a impedire la caduta. Il sessantaduenne è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 9 in via Manara, alla periferia della città. Secondo le prime ricostruzioni l’artigiano potrebbe essere stato colto da un infarto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118: al momento le sue condizioni restano critiche.