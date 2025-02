“Ripartiamo dagli odori“ è il tema della ventisettesima edizione di Ristorexpo, il salone dedicato alla ristorazione in programma a Lariofiere dal 2 al 5 marzo, a Erba, in provincia di Como. Parteciperà anche lo chef Davide Oldani, che mercoledì 5 marzp incontrerà gli studenti delle scuole alberghiere per parlare di professione e di prospettive.