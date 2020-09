Como, 6 settembre 2020 - Manca poco alle nozze di Elettra Lamborghini con il compagno, il famoso dj e producer olandese Afrojack (nome d'arte di Nick van de Wall). La nipote di Ferruccio Lamborghini, affermato costruttore di macchine, alla fine di settembre pronuncerà il fatidico sì. La data del matrimonio (inizialmente previsto per oggi) sarà secondo indiscrezioni sabato 26 settembre. La location, che parrebbe confermata, dovrebbe essere proprio sul lago di Como. La amatissima "twerking queen" dovrebbe convolare a nozze in una villa sulle sponde del Lario. Al suo fianco nell'organizzazione della cerimonia il noto wedding planner e volto televisivo Enzo Miccio.

Nel frattempo sono iniziati i preparativi per gli imminenti fiori d'arancio. Le fedi sarebbero già pronte, acquistate nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano. E anche sull'abito non mancano gli indizi ("Ho scelto un abito fantastico"). Intanto, proprio in questi giorni la spumeggiante Elettra è alle prese con l'addio al nubilato nel Sud Italia, insieme alle amiche di sempre, in perfetto "total white".

L'annuncio del matrimonio è arrivato intorno a Natale, quando la cantante ha ricevuto la proposta, davanti alla sua famiglia. “Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo – ha raccontato emozionata l’ereditiera sul Instagram (oltre 6 milioni di follower) condividendo una foto con l'anello di fidanzamento -. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui, e lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me…la gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita”.

Un matrimonio che arriva dopo grandi soddisfazioni professionali per la cantante 26enne: dalla partecipazione a Sanremo 2020 con "Musica (e il resto scompare") alla collaborazione con Giusy Ferreri per la hit estiva "La Isla". Nozze molto attese sui social e non solo. Con una sposa - c'è da scommetterci - pronta a stupire.