"È mia figlia" E per la foto accusa il marito

PORLEZZA (Como)

A condurlo in carcere è stata una foto trovata dalla moglie nel suo telefono cellulare:

la mano di una bimba mentre compiva un atto sessuale

con un uomo. Non si vedeva nient’altro ma la donna

era certa che quella mano appartenesse alla sua bimba

di 10 anni, nata da un precedente matrimonio,

e che l’uomo fosse l’attuale marito. A questa scoperta,

fatta a fine gennaio, si era poi aggiunta la preoccupazione

della psicologa della scuola, che aveva notato nella bimba atteggiamenti strani, a suo dire riconducibili a un trauma.

Le indagini dei carabinieri

di Porlezza, che hanno ricevuto la denuncia, sono così sfociate in una perquisizione

per acquisire il telefono dell’uomo, e poi in una misura cautelare in carcere emessa

dal gip di Como Walter Lietti. L’indagato, 57 anni, interrogato dal giudice, nega

di essere il protagonista

di quella fotografia, e a sua discolpa ha indicato alcuni dettagli fisici che non compaiono nell’immagine.

Ma nel frattempo la detenzione dell’immagine pedopornografica ha generato un ulteriore procedimento, mandato per competenza

alla Procura Distrettuale

di Milano. Le indagini proseguono per acquisire

la testimonianza della bimba, portata a vivere altrove

con la madre.

Sul telefono sono in corso accertamenti tecnici, da cui

si attendono molte risposte relative all’immagine incriminante. Al momento

a carico dell’uomo c’è una situazione indiziaria

in evoluzione, in un contesto che ha reso necessario disporre una misura cautelare per la tutela delle prove

e delle persone coinvolte.

Pa.Pi.