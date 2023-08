È di 1,6 milioni il “conto” del maltempo a Legnano: danni e rimozione rifiuti

Una cifra che supera il milione e 600mila euro: a tanto ammontano i danni calcolati ufficialmente fino a questo momento dal Comune per i beni di proprietà e dai cittadini privati o dalle attività economiche. Gli uffici della Polizia locale, infatti, hanno provveduto nel primo pomeriggio di giovedì all’invio della scheda a Regione Lombardia per la segnalazione dei danni conseguenti al maltempo del 24 luglio e raccolti attraverso il form messo inizialmente a disposizione dal Comune di Buscate e poi condiviso anche per avere un approccio comune a quanto successo in occasione dei disastrosi eventi meteo accaduti a inizio settimana. Ebbene, il Comune di Legnano ha segnalato danni per un totale di 401mila 900 euro al patrimonio arboreo pubblico, mettendo in conto anche le risorse necessarie per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti verdi su strada: 154mila euro, invece, corrispondono alla stima per i danni sugli immobili di proprietà e dunque riferiti ai danni subiti da controsoffitti, tetti, quadro elettrico, bonifica a seguito di infiltrazioni, sostituzione e ripristino cippi cimiteriali.

Quanto alle segnalazioni dei danni comunicate da soggetti privati, la stima dei danni economici alle abitazioni ammonta a 168mila 350 euro, mentre quelli alle attività economiche e produttive a 898mila 20 euro così suddivisi: comparto industriale 635mila, commerciale e terzo settore 163mila euro, agricolo 100mila euro. Tutto questo accade mentre ancora si sta lavorando per rendere agibili le aree verdi cittadine: chiuso il parco Castello, anche per il cimitero Parco si sta lavorando per rimuovere alberi e verde caduti. La tempistica della riapertura del cimitero Parco è proprio legata alla disponibilità di squadre che possano intervenire, essendo molte di queste impegnate su altri fronti. Se tutto andrà come previsto, i lavori potrebbero concludersi nella giornata di oggi, così da poter pensare di fissare una data per la riapertura. Va ricordato che al cimitero Parco il maltempo ha provocato anche il danneggiamento di alcuni cippi e di alcune fioriere. L’amministrazione comunale è intenzionata, infine, ad aderire all’iniziativa di Federlegno che ritirerebbe il legno degli alberi caduti e abbattuti per l’utilizzo del materiale.

